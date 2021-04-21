Путин призвал сделать российский воздух чище, чем в Европе

В обозримом будущем России следует добиться того, чтобы воздух в стране стал чище, чем в государствах Европы. Такая цель, с учётом научно-технологического потенциала страны, абсолютно достижима, считает президент Владимир Путин.
В послании Федеральному собранию глава государства коснулся темы решения экологических проблем.
За предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе, — поставил задачу Путин.
Он отметил, что с учётом размеров страны и особенностей её географического и климатического разнообразия, реализовать задуманное будет непросто. Тем не менее цель вполне реальна, подчеркнул президент.
Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.