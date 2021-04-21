Путин призвал сделать российский воздух чище, чем в Европе

https://static.news.ru/photo/0d804ba8-a28a-11eb-bf2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обозримом будущем России следует добиться того, чтобы воздух в стране стал чище, чем в государствах Европы. Такая цель, с учётом научно-технологического потенциала страны, абсолютно достижима, считает президент Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию глава государства коснулся темы решения экологических проблем.

За предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе, — поставил задачу Путин.

Он отметил, что с учётом размеров страны и особенностей её географического и климатического разнообразия, реализовать задуманное будет непросто. Тем не менее цель вполне реальна, подчеркнул президент.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.