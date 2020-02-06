Президент России Владимир Путин обратился к правительству и властям регионов с призывом совместно с гражданами и бизнесом поэтапно работать по всем направлениям демографического развития страны. Об этом российский лидер заявил на заседании президиума Госсовета и совета по науке и образованию.
Путин пояснил, что понятие демографического развития включает в себя достойную поддержку семей, развитие здравоохранения и социнфраструктуры,
В него также входит создание новых рабочих мест для россиян и обеспечение их равными возможностями на образование. Путин в связи с этим предложил обсудить развитие всей сферы образования в начале следующего учебного года.
Как писал NEWS.ru, ранее глава страны заявил, что в России необходимо продолжить работу по ликвидации «вузов-пустышек».
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