Путин приостановил упрощённую выдачу виз для стран ЕС

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Россия приостанавливает действие упрощённой процедуры выдачи виз некоторым категориям граждан ряда стран Евросоюза. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он вступает с 1 мая.

Речь в законе идёт о Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Упрощённый порядок выдачи виз их гражданам приостанавливается в качестве ответа на недружественные действия властей этих государств.

Документ вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов, а также отменяет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов из указанных стран.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривается вопрос о существенном ограничении выдачи виз гражданам России. Однако в Еврокомиссии заявили, что каждая страна будет принимать соответствующее решение индивидуально. Так, Дания и Швеция отменили визовые ограничения для россиян, а Нидерланды, наоборот, приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам РФ.