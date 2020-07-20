Путин принимает участие в закладке вертолётоносцев в Крыму

https://static.news.ru/photo/20ff07aa-ca86-11ea-8348-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин находится в Керчи, где принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей.

Президент открыл церемонию закладной доски секции вертолётоносца «Иван Рогов», передаёт РИА Новости. Что касается второго универсального десантного корабля «Митрофан Москаленко», то закладную доску его второй секции установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко и главком ВМФ Николай Евменов.

В понедельник на заводе «Севмаш» в Северодвинске также проходит закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», проекта 885-М. Им дали названия «Воронеж» и «Владивосток».

Как писал NEWS.ru, ранее гендиректор предприятия Михаил Будниченко заявил, что эти атомные подлодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие.