Путин поучаствует в заседании клуба «Валдай» дистанционно

https://static.news.ru/photo/9a997322-113d-11eb-a3a5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава страны поучаствует в мероприятии дистанционно, пояснил пресс-секретарь Путина, передаёт ТАСС.

Международный клуб соберётся на заседание с 20 по 22 октября в Москве. Темой этого года станет «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, как Путина охраняют от COVID-19.