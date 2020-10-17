Путин поучаствует в заседании клуба «Валдай» дистанционно

Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава страны поучаствует в мероприятии дистанционно, пояснил пресс-секретарь Путина,
Международный клуб соберётся на заседание с 20 по 22 октября в Москве. Темой этого года станет «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, как Путина охраняют от COVID-19.