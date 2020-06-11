Путин поручил определить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году

Определить дополнительные сроки проведения Единого государственного экзамена в течение нового учебного года Минпросвещения, Роспотребнадзору и региональным властям поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года, — сказано в перечне поручений.
Срок исполнения установлен до 1 декабря 2020 года.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения.
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