Путин поручил определить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году

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Президент России Владимир Путин дал поручение Минпросвещения и Роспотребнадзору организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный...