Путин подписал указ о политруках в Росгвардии

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Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь», который курсирует между Москвой и Калининградом, с 30 сентября снова станет ежедневным. С 6 апреля из-за пандемии коронавируса он, как и ряд других, был отменён, а с июля был возвращён в расписание, но ездил через день.

Продажи билетов открыты в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сказано в сообщении компании. Сейчас в Калининград также можно доехать на поездах, следующих...