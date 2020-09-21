Путин подписал указ о политруках в Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об организации военно-политической работы в Росгвардии.
Документ вступает в силу с 21 сентября 2020 года. Указ
Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу, — говорится в указе.
Ранее о создании в Росгвардии военно-политических органов заявлял глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, предложения по созданию военно-политических органов в войсках были сформированы в 2019 году. Инициативу поддержал верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин. С реализацией идеи ведомство связывает «дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения», писал NEWS.ru.
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