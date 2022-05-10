Кремль: Путин подписал указ о назначении пяти врио губернаторов регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил пять врио глав регионов, которые ушли в отставку, сообщили на сайте Кремля. Уточняется, что исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл станет Юрий Зайцев, в 2019 году был назначен председателем правительства Калмыкии. Пост губернатора Кировской области временно отойдёт начальнику департамента в администрации президента (АП) России Александру Соколову. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков будет исполнять обязанности главы Рязанской области. Саратовскую область временно возглавит председатель местного правительства Роман Бусаргин. Главой Томской области станет бывший заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур.

До этого с каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Владимир Путин провёл рабочие встречи, — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он занимал пост руководителя региона с февраля 2017 года, срок контракта у него истекает осенью 2022 года.

Также губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года и переизбирался на пост в 2017 году, собрав 74,63% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий подходит к концу.

Помимо этого глава Кировской области Игорь Васильев покинул свой пост. Он занимал эту должность с сентября 2017 года, 2022 году истекает срок его полномочий. Васильев попросил президента России Владимира Путина перевести его на работу на федеральном уровне.

Кроме того, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о сложении полномочий. Глава региона объяснил своё решение тем, что его второй срок пребывания на данном посту подошёл к концу. Жвачкин занимал губернаторский пост в течение 10 лет. Он отметил, что это решение поддержал президент России Владимир Путин. Его заявление приводится в Telegram-канале местной администрации.

Также губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев решил покинуть свой пост. Он занимал его пять лет с 2017 года. О том, что политик будет делать дальше, он не сообщил.