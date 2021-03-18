Путин поднялся на сцену «Лужников» в честь годовщины возвращения Крыма

https://static.news.ru/photo/0958feb6-880a-11eb-9205-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин принял участие в праздничном шоу, которое посвящено воссоединению Крымского полуострова с Россией в московских «Лужниках». Глава государства вышел на сцену стадиона и обратился к гостям на трибунах.

Путин был одет в зелёную куртку с капюшоном и белую водолазку. Президент поприветствовал трибуны и поздравил россиян с Днём воссоединения Крыма.

В своём выступлении президент подчеркнул, что страна готова жить в новых геополитических условиях. Путин отметил, что россияне считают своих географических соседей братскими народами и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.

Мы никогда не согласимся с одним: чтобы кто-то использовал щедрые подарки России против самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано, — подчеркнул он.

18 марта президент по видеосвязи также поговорил с представителями крымской общественности, а также провёл совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Что касается артистов, то в шоу участвуют Хор Турецкого, группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Полина Гагарина.

По традиции этот концерт открывает Дни Крыма в Москве, которые продлятся до 21 марта.

Ранее Путин поручил увеличить количество туристов, посещающих Крым. К 2025 году, по его словам, полуостров должны посещать до 10 млн человек ежегодно, писал NEWS.ru.