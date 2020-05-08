Путин поделился воспоминаниями о работе в КГБ

https://static.news.ru/photo/adab0f14-910b-11ea-846c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки. Об этом рассказал сам президент России.

Об особенностях одного из периодов своей жизни глава государства поведал в интервью телеканалу «Мир». По его словам, он получил профессиональную закалку «в духе исключительной преданности Отечеству».

Моё первое место работы — органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения, Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки, — поделился воспоминаниями Путин.

Он отметил, что эта работа сформировала в нём чувство патриотизма, и призвал «всегда помнить, как вели себя наши предки — отцы, матери, дедушки и бабушки, и всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности».

Свои поступки люди должны формировать исходя из этого наследия, отметил президент. По его мнению, лично от человека зависит, как он повёл бы себя в условиях военного времени.

Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды, — сказал Путин.

Он также высказал мнение, что любовь к Родине является отличительной чертой и главным побудительным мотивом в жизни россиян. Как писал NEWS.ru, именно российский лидер назвал это главной мотивацией для подавляющего большинства «поколения победителей».