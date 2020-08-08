Путин отметил важность занятий спортом

https://static.news.ru/photo/f835c85e-d944-11ea-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника. Он подчеркнул, что они выполняют благородную миссию — приобщают граждан к занятиям физкультурой и к «ценностям здорового, активного образа жизни».

Сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры, уделяется неустанное внимание подготовке квалифицированных тренеров и наставников, развитию спорта высших достижений и массового спорта, — цитирует пресс-служба Кремля поздравление президента.

Путин также уточнил, что в этом году День физкультурника отмечается одновременно с Всероссийским олимпийским днём, приуроченным к 40-летию проведения в России XXII Олимпиады.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря их компетентности и ответственности отрасль демонстрирует хорошие показатели даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Глава государства подчеркнул, что многие работники встречают праздник на рабочих местах. Таким образом, по его словам, они вносят личный вклад в укрепление мощного потенциала железнодорожного транспорта.