Путин оценил темпы выполнения работ по гособоронзаказу

https://static.news.ru/photo/df244236-7783-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим показателем» выполнение гособоронзаказа в 2020 году на 99,8%. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передаёт РИА Новости.

Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 процента. Это хороший показатель, — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что впредь также важно чётко и в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники. При этом Путин отметил, что коронавирус оказал серьёзное влияние как на экономику в целом, так и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако власти сумели их поддержать — как и гражданскую часть промышленности.

Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники, — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что экономика России постепенно восстанавливается.