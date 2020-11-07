Путин обсудит с военными обороноспособность страны

https://static.news.ru/photo/3b841f92-21bc-11eb-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведёт серию совещаний с руководством Вооружённых сил и оборонного комплекса России. Традиционные консультации по оборонной тематике глава государства проводит два раза в год.

Обычно они проходят весной и осенью. В них принимают участие руководство Минобороны, главы отраслевых предприятий и министры смежных ведомств. Темами дискуссий становятся исполнение гособоронзаказа и поставки новейшей техники для вооружённых сил.

В текущем году эту традицию скорректировала пандемия коронавируса.

За последние годы, в том числе и по результатам таких встреч, впервые в истории российская армия оказалась в числе лидеров по оснащённости новыми видами вооружений, передаёт телеканал «Россия 1». Кроме того, на таких совещаниях в закрытом режиме обсуждают варианты использования потенциала оборонных заводов и для выпуска гражданской продукции.

Помимо дискуссии с военными, Путин примет участие в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии состоится в дистанционном режиме. В президентском графике также запланировано участие в форуме Агентства стратегических инициатив.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент заявил , что российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире.