Путин назначил Медведева своим замом в Совете по науке

https://static.news.ru/photo/312289c6-85ad-11eb-997c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: vk.com/dm

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Возглавил его сам президент, а заместителем назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

Председателем Совета является президент Российской Федерации. Заместителем председателя Совета по должности является заместитель председателя Совета безопасности. Секретарём Совета по должности является помощник президента Российской Федерации, — сказано в документе.

Совет по науке будет заниматься стратегическим планированием в области научно-технологического развития и отвечать за реализацию решений президента в научной и образовательной сфере.

Кроме Медведева должность в совете получил и помощник президента Андрей Фурсенко. Он назначен секретарём. В состав органа также вошёл первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

При этом на Совет по науке при президенте возложили новые функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития страны. Путин также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию. Она будет выполнять роль постоянно действующего органа, сообщал NEWS.ru.