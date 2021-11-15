Путин назначил Героя России Чайко командующим войсками ВВО

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Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил командующим войсками Восточного военного округа Героя России Александра Чайко. Генерал-полковник с сентября 2019 года по июнь 2021 года командовал группировкой войск Вооружённых сил РФ в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Сегодня статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков — в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа, — рассказали в пресс-службе ВВО.

На торжественной церемонии Чайко принял штандарт командующего войсками от генерал-полковника Геннадия Жидко.

Панков, представляя нового командующего, подчеркнул, что Чайко является опытным руководителем. Он хорошо знает Восточный военный округ, поскольку с апреля 2017 года по апрель 2019 года исполнял обязанности начальника штаба округа и командующего войсками округа в период его отсутствия.

Чайко последовательно прошёл все основные командные должности — от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Ранее стало известно, что в июле 2019 года бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Герою России присвоили звание генерал-лейтенанта.