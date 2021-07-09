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Путин наградил Малахова и Корчевникова орденом Дружбы

21:39, 11 июля 2021
Телеведущий Андрей Малахов Телеведущий Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российские журналисты Андрей Малахов и Борис Корчевников награждены орденом Дружбы. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что награда вручается за большой вклад в развитие СМИ и плодотворную работу.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждена заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала «Культура» ВГТРК Бэлла Куркова.

Заместитель гендиректора — главный редактор главной редакции телеканала «Культура» ВГТРК Сергей Шумаков удостоен ордена Александра Невского.

Ранее также сообщалось, что ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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