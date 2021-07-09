Путин наградил Малахова и Корчевникова орденом Дружбы

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Истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Истребители были подняты в воздух в связи с обнаружением средствами ПВО двух воздушных целей, приближающихся к границам России. Лётчики опознали в них самолёт-разведчик CL-600 Challenger и самолёт радиотехнической разведки и...