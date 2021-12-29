Путин дал гражданство экс-советнику президента США Рейгана

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации американской писательнице, экс-советнику президента США Рональда Рейгана 90-летней Сюзанне Масси. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединённых Штатах Америки, — говорится в документе.

Помимо Масси гражданство получили ещё 27 человек.

О своём желании получить гражданство РФ экс-советник Рейгана сообщила в рамках её визита в Москву 16 мая 2021 года. Масси убеждена, что ей важно остаться в России. Только благодаря этому она сможет продолжить своё дело по сближению двух народов.

Кроме того, женщина рассказала, что американские СМИ ненавидят Россию, поэтому по телевизору показывают только ложь и клевету, когда дело заходит о Кремле. По её словам, американцы «ничего не знают по поводу Путина». Она хочет это исправить. Известно, что в 2011 году Масси приняла православие.