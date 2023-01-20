Пропавшая в Минске сотрудница «Мемориала» нашлась в московском аэропорту SOTA: сотрудницу «Мемориала» Яньшину депортировали в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудницу «Мемориала» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и правозащитницу Екатерину Яньшину депортировали в Россию, сообщил Telegram-канал SOTA. По сведениям канала, на данный момент она находится в одном из аэропортов Москвы. Ранее сообщалось, что Яньшина пропала в Минске.

По информации SOTA, полиция Белоруссии не позволила Яньшиной вывезти с собой личные вещи.

20 января «Мемориал» сообщил, что в Минске пропала сотрудница центра Екатерина Яньшина. Отмечалось, что ее должны были выпустить из ИВС после 15 суток ареста. Встречать Яньшину приехали главред «Адвокатской улицы» Екатерина Горбунова и адвокат россиянки в Белоруссии, однако сама правозащитница из изолятора на Окрестина не вышла.

Яньшину задержали после судебного заседания по «делу Вясны» 5 января. По предварительной информации, за ее задержание ответственны сотрудники белорусского КГБ. Как утверждают авторы «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), основанием для задержания стало поведение Яньшиной, которая начала вести онлайн-трансляцию, а также делать фото прямо во время судебных мероприятий.