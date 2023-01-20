Сотрудницу «Мемориала» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и правозащитницу Екатерину Яньшину депортировали в Россию, сообщил Telegram-канал SOTA. По сведениям канала, на данный момент она находится в одном из аэропортов Москвы. Ранее сообщалось, что Яньшина пропала в Минске.
По информации SOTA, полиция Белоруссии не позволила Яньшиной вывезти с собой личные вещи.
20 января «Мемориал» сообщил, что в Минске пропала сотрудница центра Екатерина Яньшина. Отмечалось, что ее должны были выпустить из ИВС после 15 суток ареста. Встречать Яньшину приехали главред «Адвокатской улицы» Екатерина Горбунова и адвокат россиянки в Белоруссии, однако сама правозащитница из изолятора на Окрестина не вышла.
Яньшину задержали после судебного заседания по «делу Вясны» 5 января. По предварительной информации, за ее задержание ответственны сотрудники белорусского КГБ. Как утверждают авторы «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), основанием для задержания стало поведение Яньшиной, которая начала вести онлайн-трансляцию, а также делать фото прямо во время судебных мероприятий.