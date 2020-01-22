https://static.news.ru/photo/baf8724a-3d20-11ea-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов на протяжении нескольких имел очень серьёзные проблемы с алкоголем. Певец бросил пить после того, как во сне к нему явилась Богородица и пригрозила смертельными последствиями от увлечения спиртным. Об этом журналистам рассказала работавшая с коллективом «Иванушек» продюсер Леся Сазыкина.

По её словам, было время, когда солист известной поп-группы просто спивался. Он пил на гастролях, пил один и в компании. Таким образом Григорьев-Апполонов, говорит продюсер, как бы «заливал» скорбь по потере друзей и по неудавшимся отношениям.

Остановился он только тогда, когда ему привиделась Богородица и сказала: «Будешь пить — это кончится плохо». С этого момента пить он перестал и стал очень верующим, — приводит слова Сазыкиной «КП».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Елена Малышева раскрыла проблему невротических отношений на примере солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова.

По её словам, девушки в начале 2000 годов не могли устоять перед певцом. Происходящее можно было сравнить только с корью.