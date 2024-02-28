Продюсер допустил повальное закрытие проектов иноагентов Продюсер Рудченко допустил повальное закрытие проектов иноагентов

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Закон «О рекламе» серьезным образом повлияет на деятельность иностранных агентов, поэтому определенные проекты могут быть приостановлены, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, рекламодатель не будет сотрудничать с блогером, у которого нет миллионных просмотров.

Я думаю, определенные проекты будут приостановлены. Конечно, здесь прямая взаимосвязь с рекламодателями. Если блогер не опубликуется и у него нет миллионных просмотров, рекламодатель ему платить не будет. У блогера не будет заработка и не на что вести проект. Конечно, будут искать другие пути монетизации, но этот закон будет сильно влиять на их деятельность, —сказал Рудченко.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. Журналистка Катерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила в Telegram, что приостанавливает работу над проектом «Скажи Гордеевой» из-за обновлений в законе о рекламе. Она отметила, что продолжит выкладывать уже отснятые интервью. Вместе с тем журналистка с творческой командой намерена искать выход из сложившейся ситуации.