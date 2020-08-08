Прирост числа заразившихся COVID-19 в РФ стал минимальным за 16 недель

https://static.news.ru/photo/db1bf766-da1b-11ea-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие семь дней составило 36 666. Это минимальный показатель за 16 недель. Меньшее количество (27 083) фиксировалось только на третьей неделе апреля.

В относительном выражении прирост составил 4,3% против 4,7% на прошлой неделе, среднесуточный показатель снизился с 0,66% до 0,6%, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперштаба.

При этом сократилось и число выздоровевших от коронавируса людей. С 27 июля по 2 августа их было 49 923, а с 3 по 9 августа — 43 249. Число выписанных пациентов превышает количество выявленных случаев восьмую неделю подряд. За прошедшие семь дней доля выздоровевших увеличилась с 76,4% до 78,1%. Показатель летальности тоже минимальный с середины мая. С 3 по 9 августа от коронавируса умерли 803 человека, что на 56 меньше, чем неделей ранее.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки прироста случаев коронавирусной инфекции нет в Ненецком административном округе (НАО). В Северной Осетии отмечен наименьший темп прироста — 0,1%. Также в список с наименьшим приростом случаев COVID-19 вошли Московская область и Кабардино-Балкарская Республика — по 0,2%.

По состоянию на 9 августа, в мире более 19,6 млн заразились коронавирусом, более 727 тыс. умерли, более 11,9 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 998 105 человек, на втором Бразилия — 3 012 412, на третьем Индия — 2 153 010.

В России — 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровели 693 422 человека.