Президента могут наделить правом назначать гражданских высшими офицерами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому президента предлагается наделить полномочиями назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности, а также освобождать их от указанных должностей.
Поправки в федеральный закон «Об обороне» касаются федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, которыми руководит президент. Законопроект устраняет имеющуюся правовую неопределённость, так как сейчас отсутствует единый порядок назначения граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту,
Как писал NEWS.ru, должности руководителей управлений Росгвардии в 20 регионах с населением свыше миллиона человек должны будут занимать сотрудники в звании генерала. Сейчас руководством занимаются полковники. Нововведение коснётся Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тюменской, Томской, Курской, Белгородской и других областей, а также управлений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Кроме того, генеральским станет пост замначальника ГУ ведомства по Краснодарскому краю — начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи). При этом пропорционально планируется уменьшить количество высших офицеров в центральном аппарате Росгвардии.