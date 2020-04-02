Правительство РФ выделит 500 млн рублей для застрявших за границей граждан

https://static.news.ru/photo/b6d59934-74cc-11ea-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Ferreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство проводит «большую работу» по возвращению россиян на родину, отметил премьер на заседании кабмина.

Сейчас многие из них оказались из-за распространения коронавируса в сложном положении, — пояснил он.

По словам премьера, в первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.

Если будет необходимо, россиянам также продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся в других странах, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина также сообщил, что уже дал поручение МИД, Минтрансу и Росавиации разработать «чёткий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться домой».

1 апреля глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин доложил, что порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят вернуться домой в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут помогать пожилым людям с закупкой продуктов и лекарств в связи с коронавирусом.