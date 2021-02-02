Правительство РФ планирует запретить перевалку опасных веществ вне портов

https://static.news.ru/photo/48a8907a-5904-11eb-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В ближайшее время правительство РФ внесёт в Госдуму проект, запрещающий перегрузки вредных и опасных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне портов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на информацию из аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

По данным издания, данное решение будет реализовываться по прямому указанию президента РФ Владимира Путина, отметившему недопустимость рисков для экологии российских территориальных вод.

Под запрет попадёт, в частности, перегрузка опасных веществ за границами морских портов во внутренних вода и территориальном море России. К опасным веществам относят нефть, сжиженный газ, жидкие вещества с температурой вспышки не выше 60 градусов, а также твёрдые вещества с опасными химическими свойствами.

Ранее NEWS.ru писал, что рост стоимости контейнерных морских перевозок может привести к подорожанию на 15% некоторых импортных товаров. Об этом сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая.