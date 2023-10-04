Правда ли, что в Крыму взят в плен высокопоставленный офицер ВСУ Лобас В Сети появилась информация, что в Крыму взят в плен полковник ВСУ Лобас

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Одного из украинских диверсантов, которые сегодня пытались проникнуть на территорию Крыма, удалось взять в плен, сообщили в пресс-службе ФСБ. Что о нем известно?

«Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», — отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве добавили, что диверсантов остановили и отбросили пограничники, подразделения ВМФ и Росгвардии.

Кем может быть захваченный в плен украинец

В Сети сегодня днем появилась информация, что захваченным в плен диверсантом может быть подполковник Александр Лобас.

«Относительно заявлений пленного диверсанта, что он солдат Александр Лобас. На сайте „Народный герой Украины“ обнаруживается — позывной „Соболь“, „народный герой Украины“, куча других бандеровских наград. Подполковник ВСУ. Принимал участие в „самообороне Запорожья“. Один из участников подавления антимайдана (300 запорожцев) в Запорожье. В зоне АТО с 2014 года. Воевал в составе 93-й ОМБр. Позднее перешел на работу в ГУР. Взаимодействовал с руководящим составом СБУ еще в 2014 году», — отметил военный эксперт Борис Рожин в авторском Telegram-канале.

Официального подтверждения этому не было.

«Информация о том, что задержанным в Крыму боевиком оказался подполковник ВСУ Александр Лобас, не подтверждается. При этом незадачливого диверсанта тоже зовут Александр, у него почти такая же фамилия (Любас), схожий возраст (разница — 5 лет), а еще они очень похожи. Так что либо это почти невероятное совпадение, или Любаса засунули в состав ДРГ именно для того, чтобы затем о своем участии в акции мог рассказать его почти что однофамилец из ВСУ, а сам Любас получил компенсацию и не мозолил глаза. Или же исчез без компенсации», — написал военкор Юрий Котенок в авторском Telegram-канале.

Как диверсанты ВСУ пытались атаковать Крым 4 октября

«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в МО РФ.

В ведомстве также отметили, что в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

«Рыбарь» написал, что сегодня ночью из района Овидиополя южнее Одессы выдвинулись четыре десантные группы ВСУ на трех гидроциклах и одном катере в направлении мыса Тарханкут. Около 01:22 у мыса Прибойный российскими пограничниками были обнаружены четыре надводных объекта. В результате завязавшегося стрелкового боя как минимум один диверсант был ликвидирован.

«Для удара по группе катеров и гидроциклов в воздух был поднят самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота, который атаковал отступающие подразделения противника. Точных данных о пораженных целях на текущий момент нет. Однако из четырех плавсредств как минимум два дошли до Тендровской косы и газодобывающей установки и запросили эвакуацию. Совместными усилиями подразделений 31-й дивизии ВВС и ПВО, Черноморского флота и пограничников атака ВСУ была успешно отражена», — добавил источник.

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