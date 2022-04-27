Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг

Джоан Роулинг / Фото Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли британскую писательницу и автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг, сообщает «Говорит Москва». Роулинг, под предлогом помощи Украине, разместила на своей странице в Twitter ссылку на Rutube-канал блогеров, который посвящён фейковым новостям с Украины и героям постановочных видео. Пост писательницы сопровождён комментарием о гуманитарной помощи жителям Украины.

Прошли уже сутки, а она до сих пор не поняла, что она запустила. Мы попросили её пропиарить наш сайт «во славу Украины», а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу на Rutube. Она закрепила сообщение со ссылкой, и вот он у неё висит, — сказал Кузнецов.

Пранкер пояснил, что Роулинг, по всей видимости, думала, что своим постом помогает президенту Украины Владимиру Зеленскому, которой мог бы репостнуть это сообщение, но он этого делать явно не будет.

В конце марта YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса. Причиной видеохостинг указал «нарушение правил сообщества». До этого Минобороны Британии направило в YouTube запрос с просьбой удалить разговор главы ведомства Бена Уоллеса в пранкерами, которые побеседовали с британским министром от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля. Эта запись, опубликованная на YouTube-канале пранкеров, вызвала множество возмущённых высказываний со стороны британцев в адрес собственного министра.