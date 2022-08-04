Пожар на складе OZON в Подмосковье ликвидирован МЧС: открытое горение на складе OZON в подмосковной Истре ликвидировано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании OZON в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС. Возгорание возникло на складе днём 3 августа, всё это время пожарные боролись с огнём.

В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, — сообщили в МЧС.

Пожар на складе компании OZON в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд.

Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около одной тысячи человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

По мнению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, пожар на складе произошёл из-за несоблюдения техники безопасности. В качестве другой версии рассматривается поджог.