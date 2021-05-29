Появились подробности снятия с должности аудитора Счётной палаты Меня

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о снятии Михаила Меня с должности аудитора Счётной палаты 2 июня. Подробности этого громкого дела стали известны журналистам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
Предполагается, что сложившая с чиновником ситуация
Необходимые для отстранения Меня от должности документы должны поступить на следующей неделе.
При этом глава комитета Совфеда Анатолий Артамонов не подтвердил, но и не опроверг эти сведения. Называть дату изучения вопроса о снятии Меня с поста он называть отказался.
Впервые вопрос об увольнении чиновника был поднят в парламенте после возбуждения против него и ещё двух человек уголовного дела о растрате бюджетных средств. Экс-губернатора Ивановской области, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в причастности к хищению 700 млн рублей из бюджета региона. Позже суд прекратил производство в связи с истечением срока давности.