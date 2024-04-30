Полянский считает, что Киев открыл охоту на журналистов РФ Полянский: Украина бравирует причастностью к убийствам журналистов РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украина открыто бравирует причастностью к совершению убийств российских журналистов, а Запад сознательно закрывает на это глаза, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации Генассамблеи организации. По его словам, хладнокровно спланированные убийства представителей медиапространства РФ подтверждают, что Киев открыл на них настоящую охоту.

При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений, — сказал он.

Дипломат напомнил о гибели Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Олега Клокова, Ростислава Журавлева и других. Полянский подчеркнул, что на все эти деяния Запад сознательно закрывает глаза. Он также назвал верхом цинизма молчание США после гибели в застенках СБУ журналиста Гонсало Лиры. Дмитрий Полянский добавил, что Киев лидирует по принятию драконовских ограничительных мер против СМИ и давно превратил русофобию в основополагающую часть своей медиаполитики.

Ненависть ко всему русскому открыто пропагандируется на общенациональных и региональных телевизионных каналах, — посетовал российский дипломат.

Военного корреспондента «Известий» Семена Еремина умышленно убили Вооруженные силы Украины, заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ специально осуществили повторный сброс снаряда с дрона. Она указала, что российские журналисты, работающие в зоне спецоперации, были объявлены ВСУ приоритетными целями для поражения.