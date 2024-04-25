Захарова указала на виновных в гибели военкора Еремина Захарова: ВСУ намеренно убили военкора Еремина

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором «Известий» Семеном Ереминым

Военного корреспондента «Известий» Семена Еремина умышленно убили Вооруженные силы Украины, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ специально осуществили повторный сброс снаряда с дрона.

Захарова указала, что российские журналисты, работающие в зоне спецоперации, были объявлены ВСУ приоритетными целями для поражения. Представитель МИД обратила внимание, что Еремин с первых дней СВО освещал происходящее и неоднократно рисковал своей жизнью.

Он на протяжении многих лет работал в горячих точках, всегда добросовестно, честно относился к профессии журналиста, — добавила дипломат.

Ранее Захарова выразила мнение, что молчание ЮНЕСКО после гибели военного корреспондента Еремина подрывает авторитет организации. Она назвала данный факт позором и свидетельством полной дисфункции ЮНЕСКО.

Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.