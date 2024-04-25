Военного корреспондента «Известий» Семена Еремина умышленно убили Вооруженные силы Украины, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ специально осуществили повторный сброс снаряда с дрона.
Захарова указала, что российские журналисты, работающие в зоне спецоперации, были объявлены ВСУ приоритетными целями для поражения. Представитель МИД обратила внимание, что Еремин с первых дней СВО освещал происходящее и неоднократно рисковал своей жизнью.
Он на протяжении многих лет работал в горячих точках, всегда добросовестно, честно относился к профессии журналиста, — добавила дипломат.
Ранее Захарова выразила мнение, что молчание ЮНЕСКО после гибели военного корреспондента Еремина подрывает авторитет организации. Она назвала данный факт позором и свидетельством полной дисфункции ЮНЕСКО.
Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.