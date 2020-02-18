Благодаря поправкам в Конституцию РФ станет возможным равномерно распределить политическую ответственность между всеми ветвями власти. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
После принятия поправок отставка премьер-министра не будет приводить к полной отставке правительства, отметил Клишас. По его словам, вынесение вотума недоверия правительству не будет ставить президента перед выбором: распустить правительство или Госдуму.
Политическая ответственность будет распределена более равномерно, между всеми членами кабинета и премьером отдельно, — заявил Клишас на встрече с журналистами в Красноярске.
Внесение изменений в основной закон позволит Госдуме и Совету Федерации получить большую представительскую функцию.
Дума тоже будет нести определенную ответственность, потому что полномочия президента будут связаны с тем, чтобы назначить самостоятельно членов правительства, если Дума не утверждает его состав, — отметил Клишас.
По его словам, Совет Федерации получит функции по проведению консультаций по кандидатам региональных прокуроров.
Парламент, очевидно, усиливается, — пояснил Клишас.
Он напомнил, что Россия останется президентской республикой. Такова позиция президента страны Владимира Путина. Глава государства передаст часть полномочий парламенту, разделив с ним ответственность по вопросу о формировании исполнительной власти.
Всё-таки весь баланс, который прописан, говорит, что президентская республика остается в Российской Федерации, но парламент приобретает больше представительную функцию, — заявил сенатор.
NEWS.ru сообщал, что в части поправок в Конституцию россиян больше всего волнуют вопросы защиты суверенитета и социальных гарантий.
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