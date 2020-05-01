Попова рассказала, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным

https://static.news.ru/photo/b3a31730-8bda-11ea-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничительные меры, которые введены в российских регионах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут сниматься поэтапно и с разной скоростью. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах РФ. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения. Лучше потерпеть ещё две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно, — цитирует Попову «Комсомольская правда».

По словам главы службы, сейчас от всех требуется неукоснительное соблюдение всех правил, чтобы ограничения сняли как можно скорее.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 431 человек. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам, жертвами коронавирусной инфекции стали 1169.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова оценила введение «масочного» режима в регионах России.