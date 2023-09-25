Политолог оценил предложения Медведчука по разрядке Политолог Марков заявил, что предложения Медведчука далеки от реальности

Фото: kremlin

Виктор Медведчук

Условия для разрядки конфликта на Украине, которые озвучил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, далеки от реальности, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, без военного поражения Киева ничего не получится.

Медведчук все правильно говорит, а с другой стороны, очень абстрактно, потому что это все-таки трудно реализовать. Например, уважать суверенитет других стран. Ну, кто сейчас будет это делать? Это несерьезно. Военное поражение киевского режима должно произойти, без этого вряд ли что-то получится, — уверен Марков.

Он добавил, что отсутствие уважения к суверенитету — главное противоречие нашей эпохи, которая будет продолжаться на протяжении не только лет, но и десятилетий.

Вряд ли оно разрешится по-простому, так возьмут они и начнут уважать суверенитет других государств, — считает политолог.

Также Марков прокомментировал предложение Медведчука о создании новой структуры безопасности в мире, поскольку старая не работает. Политолог напомнил, что такая система создается тогда, когда закончился какой-то период, а он не закончился. Также Марков подставил под сомнение тезис о том, что нужно установить приоритет человеческой жизни над любыми политическими интересами

Это вообще какой-то идеализм и романтизм. Когда это было в человеческой истории? Никогда. Все это очень абстрактно, — уверяет политолог.

По мнению Маркова, не стоит рассчитывать на то, что страны Запада будут уважительно относиться к чьему-либо суверенитету.

Это печально, скажу честно. Если они там хотят, чтобы Запад уважал чей-то суверенитет, то значит никогда не будет никакого мира, — резюмировал политолог.

Ранее Медведчук заявил, что первым условием разрядки кризиса является признание суверенитета стран, к Западу не относящихся; построения новой системы безопасности в мире и приоритет человеческой жизни над любыми политическими интересами.