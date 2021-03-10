Поклонская заявила о катастрофической ситуации в Крыму из-за «вонючей воды»

https://static.news.ru/photo/78cb3ae2-81b7-11eb-80f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что из-за плохой питьевой воды на полуострове фактически уже началась гуманитарная катастрофа.

Я считаю, что когда из крана бежит грязная, вонючая вода, которую невозможно не только употреблять в пищу, но и купаться даже нельзя — дети болеют, — то это значит, что уже порог той самой катастрофы, — заметила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что вела переписку с верховным комиссаром по правам человека, однако в связи с пандемией миссия в Крым для независимого расследования пока приехать не может.

Как рассказала Поклонская, в начале перекрытие Киевом воды остро не ощущалось. Но со временем, чтобы обеспечить себя пресной водой, жители начали хаотично бурить скважины, что, по мнению экологов, делать нельзя.

Нельзя этого делать: нарушается экосистема, водный баланс, подушка пресной воды полуострова куда-то уходит, заменяется солёной водой, происходит засоление земель. Потом, одним словом, Крым может превратиться в пустыню, — отметила Поклонская.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма подготовят жёсткие графики подачи воды в случае ухудшения ситуации с водоснабжением во время курортного сезона. Глава региона Сергей Аксёнов поручил в течение недели подготовить простую математическую модель, которую можно будет применять в случае необходимости.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели.