Почему из Латвии могут выгнать россиян: как отреагировала Москва

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии. Что произошло и кого могут выгнать из страны?

Почему россиян могут выселить из Латвии

Сейм Латвии в сентябре 2022 года принял поправки в закон о миграции, которые обязывали проживающих на постоянной основе на территории республики граждан России до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2, в противном случае их документы подлежат аннулированию.

Не сдавшим языковой экзамен с сентября приходят письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство такие граждане перестанут получать многие услуги. Власти Латвии также прекратят выплачивать им пенсию. За отказ уезжать россиян могут оштрафовать, однако уголовная ответственность не предусмотрена.

Первое тестирование проходило с апреля по август, в нем приняли участие более 13 тысяч человек. Свыше 60% проживающих в Латвии граждан РФ не смогли с первой попытки сдать экзамен по государственному языку.

Как отреагировали в России на выселение соотечественников из Латвии

Москалькова сообщила, что решение латвийских властей о принудительном выдворении не сдавших тестирование российских граждан является грубым нарушением прав человека.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, является грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста», — заявила Москалькова.

Совет по правам человека призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ отреагировать на угрозу выселения россиян из Латвии.

«Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в сфере прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрату Абдрахманову по ситуации с угрозой принудительного выселения русскоязычных жителей Латвии», — говорится в сообщении.

В СПЧ заметили, что от россиян требуют не только сдать экзамен, но и заполнить анкеты с указанием отношения к политике Москвы на международной арене.

«По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий России», — отметили в Совете.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что отмена ВНЖ для россиян в Латвии является нарушением международного права.

«Будут ли они выдворять иноагентов — у меня большие сомнения. Они поделят граждан РФ, которые имеют ВНЖ, на „правильных“ и „неправильных“. Кого-то будут пытаться выдворять, кого-то нет. Это суть всей политики, которую проводит Латвия на протяжении многих лет», — сказал сенатор.

Как отреагировало посольство РФ в Латвии

В российском посольстве назвали требование латвийских властей непродуманным и дискриминационным шагом.

«Не секрет, что данная законодательная инициатива появилась на свет в разгар предвыборной борьбы, а авторами затеи стали представители праворадикальных политических сил Латвии, чья идеологическая платформа базируется на агрессивной ксенофобии и нетерпимости к русским», — прокомментировали в ведомстве.

По данным посольства, на языковом экзамене отсутствовали граждане преклонного возраста, которые в силу особенностей здоровья не смогли в сжатые сроки подготовить необходимые документы.

«В подавляющем большинстве граждане России, которые подпадали под действие этой откровенно антигуманной драконовской меры, — лица преклонного возраста, многие страдают серьезными хроническими заболеваниями, в том числе опорно-двигательного аппарата, и в силу объективных причин не сумели в сжатые сроки преодолеть все „фильтрационные“ процедуры. Нередко причиной становилась банальная неосведомленность пожилых людей о нюансах этой „миграционной кампании“», — уточняется в сообщении.

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