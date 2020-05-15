Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

https://static.news.ru/photo/8c974346-967f-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».

Сам Навальный считает, что количество подписей было занижено. После достижения указанного результата петиция о мерах поддержки экономики страны и граждан РФ во время кризиса должна быть рассмотрена. Государство может отклонить инициативу Навального или же одобрить её, запустив разработку соответствующего законопроекта.

Петиция набрала 100 тысяч подписей 14 мая. В ночь на 15-е сотрудники ФБК выступили с обвинениями модераторов портала, которые, по мнению фонда, занижают количество голосов, передаёт радио «Эхо Москвы».

Согласно петиции «Пять шагов для России» государство должно помочь малому и среднему бизнесу, обеспечить единоразовые выплаты взрослым и детям, отменить плату за ЖКХ на время пандемии и отменить на год все налоги, кроме подоходного налога физических лиц.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ приняло решение оказать авиаперевозчикам, пострадавшим от связанного с пандемией коронавируса кризиса, материальную помощь.

Выделенная властями сумма предназначена для возмещения убытков, которые понесли компании. Поручил оказать перевозчикам поддержку во время пандемии российский президент Владимир Путин.