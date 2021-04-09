Песков: Россия готова принять меры для защиты своих граждан в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7a87f72e-991f-11eb-9822-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При возобновлении войны в Донбассе и угрозы повторения трагедии в Сребренице Россия примет меры противодействия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком, — заявил Песков.

Он отметил, что ситуация на линии разграничения на Украине сейчас чрезвычайно нестабильна, а динамика развития событий создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий.

Пресс-секретарь добавил, что в случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, как было в Сребренице, «ни одна страна мира не останется в стороне».

И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось, — отметил представитель Кремля.

Трагедия, на которую ссылается Дмитрий Песков произошла в 1995 году, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешёл под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем. В городе произошла резня, в результате которой погибли или пропали без вести около восьми тысяч человек из числа мусульман, пытавшихся покинуть город. Среди убитых, по некоторым данным, были порядка 500 подростков, не достигших 18 лет. Позднее события в Сребренице были квалифицированы органами международного правосудия как геноцид.

Ранее о готовности России встать на защиту жителей Донбасса заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, представитель РФ своими словам оказывает давление на страны «нормандской четвёрки», а также на другие государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины. Подоляк отметил, что Киев не заинтересован в эскалации, но украинская армия готова к любому развитию событий, писал NEWS.ru.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ.