Патрушев заявил о снижении военных угроз для России

https://static.news.ru/photo/95772606-c21c-11eb-915a-96000091f725_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Россия надёжно защищена от военных угроз, а уровень террористической активности существенно снижен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Он подвёл итоги реализации предыдущей редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, а также наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов страны, подчеркнул секретарь Совбеза.

На должном уровне решаются задачи по обеспечению территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной безопасности, — отметил Патрушев.

Он добавил, что за эти годы «российская экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению».

Кроме того секретарь Совбеза напомнил, что Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта нового документа в этой сфере, по его словам, продолжалась около года.

В нём, по словам Патрушева, отмечена правомерность мер по пресечению действий, угрожающих суверенитету России, уделено особое внимание поддержанию потенциала ядерного сдерживания, определены задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам. Кроме того, Стратегия подчёркивает стремление России к повышению доверия и безопасности в международной сфере, однако в ответ на недружественные действия предполагает экономические меры, а в случае необходимости — и силовые методы принуждения.

Кроме того, новая редакция документа нацелена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток искажения истории, добавил Патрушев.

Предыдущая редакция стратегии была рассчитана до 2020 года. В прошлом же году, должна была быть подготовлена обновлённая версия документа. Однако из-за напряжённой обстановки в стране и мире, вызванной пандемией коронавируса и финансовым кризисом, работу завершили лишь к 2021 году.