Пассажиропоток аэропортов РФ в июне вырос к маю почти в три раза

В июне количество обслуженных российскими аэропортами пассажиров составило более 5,6 млн человек. По сравнению с маем, пассажиропоток вырос почти втрое, в основном за счёт внутренних рейсов.
По данным Росавиации, на международных рейсах в июне перевозки
Однако количество авиапассажиров так и не достигло допандемийных показателей. Так, в январе пассажиропоток в РФ составил более 15 млн человек, в феврале — почти 14 млн, в марте — 11,6 млн.
Как писал NEWS.ru, международный аэропорт Шереметьево открыл заезд к терминалу D, который в апреле был закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно полететь, оказались Великобритания, Турция и Танзания.
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину.
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