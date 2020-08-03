Пассажиропоток аэропортов РФ в июне вырос к маю почти в три раза

https://static.news.ru/photo/7560aca8-d590-11ea-8525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне количество обслуженных российскими аэропортами пассажиров составило более 5,6 млн человек. По сравнению с маем, пассажиропоток вырос почти втрое, в основном за счёт внутренних рейсов.

По данным Росавиации, на международных рейсах в июне перевозки выросли в 1,4 раза — до 69 тыс. человек, на внутренних — в три раза — до 5,59 млн. Лидерами по числу перевезённых пассажиров в июне, за исключением воздушных гаваней Москвы и Санкт-Петербурга, стали аэропорты Новосибирска (255 тыс.), Сочи (210 тыс.), Краснодара (135 тыс.) и Екатеринбурга (133 тыс.)

Однако количество авиапассажиров так и не достигло допандемийных показателей. Так, в январе пассажиропоток в РФ составил более 15 млн человек, в феврале — почти 14 млн, в марте — 11,6 млн.

Как писал NEWS.ru, международный аэропорт Шереметьево открыл заезд к терминалу D, который в апреле был закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно полететь, оказались Великобритания, Турция и Танзания.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину.