Ozon может начать терять продавцов из-за изменений условий сотрудничества Продавцы хотят покинуть Ozon из-за повышения комиссии третий раз за год

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Ozon третий раз за год повышает комиссию для контрагентов, из-за чего сотрудничество с маркетплейсом становится невыгодным, рассказал «Коммерсанту» продавец спортивных товаров Юрий Цыркунов. По его словам, среди представителей магазинов растет недовольство, потому что в сложившейся ситуации они фактически бесправны. Останутся с Ozon новички и продавцы с большой маржей, считает он.

Повышение получилось более чем в два раза. Вести бизнес стало проблематично, так как теперь мы работаем на Ozon, а не на себя. Комиссия за продажу в нашей категории — это спортивные товары — раньше была 8%, а сейчас уже 19%. Продавцы очень сильно возмущены, потому что ничего не могут сделать, так как ограничены договором, а фактически бесправны, — объяснил Цыркунов.

Даже если предприниматели поднимут цены на свои товары, то маржа останется прежней, объяснил он. Из 25% почти 20% получает Ozon. В таких условиях работать невозможно, поэтому часть продавцов принимают решение покинуть площадку, добавил Цыркунов.

Ранее стало известно, что Ozon ввел единый график для всех пунктов выдачи заказов. Они будут работать с 09:00 до 21:00. Ранее соответствующего графика придерживались 80% существующих пунктов. Компания пообещала пойти на встречу партнерам, точки которых не могут придерживаться нового времени работы.