https://static.news.ru/photo/21e5f7ee-444b-11ea-9d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Fan/Xinhua/Global Look Press

Житель карачаево-черкесского посёлка Аслан Алиев использовал надетые на сына смарт-часы, чтобы получить доказательства избиение ребёнка воспитателями детского сада.

Mash обнародовал полученную Алиевом аудиозапись, на которой слышны крики воспитателей, звуки ударов и детский плач. Мужчина отметил в разговоре с изданием, что ребёнок часто возвращался домой с синяками, но не признавался, откуда они. Однажды отец отправил ребёнка в детсад со смарт-часами на руке.

Следственное управление СК по республике начало проверку по факту публикации записи и данных о «систематическом применении насилия» в детсаду посёлка Коста-Хетагурово.

В учреждении работают следователи и криминалисты.

Как писал NEWS.ru, воспитательница в Татарстане потеряла работу после того, как швырнула ребёнка под стол. Её действия проверяет прокуратура.