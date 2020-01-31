Житель карачаево-черкесского посёлка Аслан Алиев использовал надетые на сына смарт-часы, чтобы получить доказательства избиение ребёнка воспитателями детского сада.
Mash
Следственное управление СК по республике начало проверку по факту публикации записи и данных о «систематическом применении насилия» в детсаду посёлка Коста-Хетагурово.
В учреждении работают следователи и криминалисты.
Как писал NEWS.ru, воспитательница в Татарстане потеряла работу после того, как швырнула ребёнка под стол. Её действия проверяет прокуратура.
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