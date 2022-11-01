Осенний призыв в России стартовал на месяц позже обычного

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Осенняя призывная кампания в России стартовала с 1 ноября, это на месяц позже обычного по причине загруженности военкоматов из-за мероприятий по частичной мобилизации. Призыв будет проходить по 31 декабря, ряды ВС пополнят 120 тысяч призывников, пишет ТАСС.

Увольнение призванных и отслуживших началось как обычно, 1 октября. В этом году будет призвано на 7,5 тысячи человек меньше, чем в прошлогодний осенний призыв. Но даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства, отмечал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Владимир Цимлянский.

Срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине. Чаще всего призывников отправляют в регионы рядом с местом призыва. При этом они получают приоритет в выборе вида, рода войск или элитной воинской части в определенных случаях. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где получат воинско-учетную специальность и освоят современную технику.

Часть призывников направят для прохождения службы в научные роты, на сегодня их в стране насчитывается 17, в них прошли военную службу по призыву более 4 тысяч человек. научные роты включают в себя восемь рот Военного инновационного технополиса «Эра», четыре научно-производственные роты, а также пять спортивных рот, куда отбираются спортсмены из кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что россияне, подлежащие призыву на срочную службу, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы. Речь идет о гражданах от 18 лет, получивших высшее или среднее профессиональное образование.