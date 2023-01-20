Осечкин высказался о своем новом статусе иноагента Основатель Gulagu.net Осечкин: теперь я в одном списке с огромным количеством замечательных людей

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Владимир Осечкин

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин прокомментировал решение Минюста РФ о внесении его в реестр иноагентов. В интервью «Осторожно, новости» он заявил, что никогда не работал на гранты каких-либо стран.

Как можно признавать иностранным агентом того, кто семь с половиной лет не имеет никакого отношения к Российской Федерации с точки зрения налогоплательщика и избирателя? — заявил Осечкин.

Также он добавил, что благодаря Минюсту оказался «в списке с огромным количеством интересных и замечательных людей».

Ранее Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов певицу Гырдымову Елизавету, известную как Монеточка, сообщается на официальном сайте ведомства. Поводом стало выступление артистки в Литве, в ходе которого она выкрикивала со сцены антироссийские и проукраинские лозунги. В социальных сетях распространилась видеозапись, где Монеточка также размахивает бело-сине-белым флагом, который стал атрибутом противников СВО на Украине.

В октябре мещанский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина за распространение ложной информации о ВС РФ. Следователи считают, что в марте Осечкин на YouTube-канале Gulagu.net распространил ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации, а также дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ.