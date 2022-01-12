Опубликовано видео первого полёта бомбардировщика Ту-160М

В Интернете появилось видео первого полёта сверхзвукового ракетоносца Ту-160М, который считается самым мощным российским стратегическим бомбардировщиком. Кадры публикует RT.

На видео видно, как самолёт взлетает, выполняет маневры и приземляется. Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около получаса.

Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента России Владимира Путина. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала фотографии полёта стратегического ракетоносца Ту-160М. Самолёт взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев».

Ту-160 — самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М — это модернизированный вариант Ту-160, программа их воспроизводства была развёрнута по решению президента РФ Владимира Путина. Самолёт сохранил внешний облик предшественника, но был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.