Онищенко рассказал о путях распространения бубонной чумы

https://static.news.ru/photo/71062dd8-bfe0-11ea-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с заражением людей бубонной чумой в Китае и подозрении на инфекцию в Монголии. Он оценил риск распространения болезни в РФ.

Как пояснил врач, очаги чумы в Юго-Восточной Азии не являются угрозой для населения России, так как находятся в отдалении, к тому же граница между Китаем и Монголией закрыта, закрыта русско-китайская граница, существенно ограничены международные пассажирские перевозки, передаёт «Вечерняя Москва».

Также Онищенко рассказал, что в России работают противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии, там проводят мониторинг обстановки, наблюдают за очагами, осуществляют мероприятия по дезинфекции. В частности, сотрудники обеззараживают местность, обрабатывают специальными препаратами норы грызунов, травят блох, так как инфицирование чумой происходит вследствие укуса живущей на больном животном блохи, а не при поедании термически обработанного мяса зверя.

Убитое животное — крыса или суслик — остывает, блоха ищет нового, «тёплого» хозяина, кровь которого будет пить перед тем, как впасть в спячку, как это делает комар. При укусе блохи в организм человека или животного проникает чумная палочка, — пояснил врач.

Также существует очень небольшая вероятность заразиться при разделке мяса инфицированного животного, если порезать руку. Аналогичный случай, по словам Онищенко, произошёл два года назад Кушагальском районе Республики Алтай, но сейчас подобные инциденты в России предупреждаются. Например, в Иркутске существует противочумный институт, ведущий активную совместную работу и обмен информацией со специалистами из Китая и Монголии, что позволяет защитить граждан от инфекции.

Завоз чумы на территорию России из-за границы исключён. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жёстким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю, — резюмировал врач.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

Как писал NEWS.ru ранее, пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний дал советы местным жителям после появления пациента с бубонной чумой на севере Китая. Специалисты рекомендуют во время поездок на пастбища не подходить близко к диким животным, а также не употреблять их мясо. Кроме того, не рекомендуется оставаться на ночлег на пастбищах.