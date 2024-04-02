Обвал еще в одной шахте. Причины, скольких спасли, что известно о погибшем

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Вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошло обрушение, под завалами оказались пять человек, один из них погиб. Из-за чего горная порода обвалилась, что известно о погибшем горняке?

Почему произошел обвал

Разрушение горной породы произошло в 18:49 по местному времени (16:49 мск), как передает ТАСС, это могло привести к обрушению на отметке 338 метров. Согласно данным, в момент взрыва в шахте находились 106 человек, большинство смогли выйти оттуда самостоятельно.

Агентство также писало, что один из оставшихся в шахте рабочих находится в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести, четвертый отказался от госпитализации, еще один сотрудник погиб.

Личности пострадавших установлены. Это четверо местных жителей, среди которых машинисты скреперной лебедки Никита К. и Николай М., проходчик Дмитрий О. из города Североуральска, его коллега — Владимир К., а также буровик Сергей Ф.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Что известно о погибшем

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал URA.RU, что при ЧП погиб 37-летний проходчик Дмитрий О. из Североуральска, который устроился на предприятие только 7 марта. У мужчины остались двое детей 2018 и 2022 года рождения.

«Искренние соболезнования семье погибшего проходчика и коллективу. На предприятие он устроился совсем недавно — 7 марта. Его родных в эту трудную минуту не оставят наедине с неожиданно нагрянувшей бедой и невосполнимой утратой», — добавил Горелых.

Его тело направят на экспертизу для установления точной причины смерти и характера причиненных телесных повреждений, добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

На каких еще шахтах недавно произошли обрушения

Вечером 18 марта стало известно, что 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты на руднике Пионер в Зейском районе Амурской области. В экстренных службах уточняли, что общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров.

Спасатели проделали восемь разведочных скважин в попытках добраться до горняков, оказавшихся под землей. По результатам бурения, все подземные горизонты, где могли находиться люди, по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

Спасательные работы на золотом руднике Пионер на Амуре были официально прекращены 1 апреля.

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск», — сообщила пресс-служба компании АО «Покровский рудник», которая является оператором шахты «Пионер».

В настоящее время работам на затопленном руднике угрожает возможность повторного обвала горных масс и затопления подземных выработок. Эксперты считают, что может обрушиться борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров или произойти прорыв обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера и ее невозможно сейчас откачать.

25 марта Следственный комитет задержал управляющего директора рудника Пионер. Ему было предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Источник ТАСС рассказал, что причиной обрушения шахты рудника Пионер могло стать большое количество воды, которое скопилось на дне карьера.

По версии следствия, директор рудника знал, что работы в шахте ведутся неподалеку от заполненного водой карьера, но не организовал его осушение. «Длительное бездействие привело к прорыву воды» и «обвалу горных пород», заявили в СК.

Фото: t.me/amursledcom

25 марта экстренные службы Свердловской области получили сигнал о частичном обрушении на шахте «Кальинская», двое горняков оказались заблокированными под землей. Уточняется, что компания самостоятельно приступила к разбору завалов до прибытия спасателей.

По данным Telegram-канала «112», заблокированными в результате ЧП оказались четыре шахтера очистного забоя. Уточняется, что причиной обрушения стал горный удар, спровоцировавший обвал пласта породы.

В ходе спасательных работ был спасен один из горняков, второго шахтера нашли мертвым. Известно, известно, что оба шахтера являются местными жителями 1992 и 1997 годов рождения.

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