Стало известно, когда Ил-114 запустят в серийное производство

Серийное производство нового российского пассажирского самолёта Ил-114-300 начнётся в 2023 году. Об этом руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Он уточнил, что воздушное судно будет оснащено двигателем отечественного производства.

Чемезов также отметил , что в самолёте заинтересованы региональные авиакомпании, поскольку он способен совершать посадку как на бетонную, так и грунтовую полосу.

Ил-114-300 является модификацией Ил-114. Предназначен прежде всего для пассажирских авиаперевозок на внутреннем рынке. Дальность полёта составляет 1,9 тысячи километров, вместимость — 68 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростехе анонсировали новинку в области самолётостроения, при этом не уточнили, каким будет «принципиально новый самолёт» — военным или гражданским. В компании заявили, что увидеть новинку можно будет на выставке МАКС-2021, которая пройдёт в подмосковном Жуковском в июле.