Новак заявил, что «Северные потоки» еще можно будет отремонтировать

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

«Северный поток» и «Северный поток — 2» технически еще можно будет отремонтировать, заявил вице-премьер России Александр Новак. В программе «Москва. Кремль. Путин» чиновник сказал, что для восстановления инфраструктуры есть технические возможности, но на это потребуется затратить много времени и денег. По словам Новака, подобная авария произошла впервые.

Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности, — сказал вице-премьер.

Сейчас, подчеркнул Новак, в первую очередь необходимо понять, кто виновен в произошедшем. Вице-премьер напомнил, как представители США, Польши и Украины в разное время говорили, что сделают все для выведения инфраструктуры из строя. Москва уверена, что в инциденте заинтересованы государства, которые прежде высказывали определенные позиции по данному вопросу.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на предложение Великобритании помочь с расследованием предполагаемой диверсии на «Северных потоках». В своем Telegram-канале она назвала это «борьбой лис за права кур».

Давление на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало в ночь на 26 сентября. Представители оператора Nord Stream AG, в свою очередь, сообщили о падении давления на обеих нитках «Северного потока». Несколько стран уже заявили, что не исключают вероятность диверсии.