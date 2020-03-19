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Сообщения о «минировании» трёх пассажирских самолётов поступили из неизвестных источников 19 марта. Речь идёт о рейсах Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва.

На электронную почту аэропорта Домодедово поступили анонимные сообщения о «минировании» рейсов Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва. Первый самолёт благополучно сел, — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

Сообщения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» 30 рейсов. Все угрозы не подтвердились.

Как писал NEWS.ru, в этот же день пассажирский самолёт SSJ 100, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. Лайнер летит с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута. Как свидетельствуют данные авиапортала Flightradar24.com, самолёт подал сигнал тревоги над Кировской областью, через час после вылета из Шереметьево.