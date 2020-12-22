Названы страны, куда россияне чаще всего уезжают на ПМЖ

https://static.news.ru/photo/0161a8f0-4135-11eb-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

За последние пять лет на постоянное место жительства за границу выехали 56,3 тысячи россиян старше 15 лет. При этом большинство (35,3 тысячи) — в страны дальнего зарубежья. С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Больше всего россиян выбрали для будущего проживания Германию (13,2 тысячи), Казахстан (6,9 тысячи), США (5,9 тысячи), Украину (5,5 тысячи) и Азербайджан (4 тысячи).

Несколько меньше уехало в Израиль (2,7 тысячи), Беларусь (1,9 тысячи), Францию (1,7 тысячи), Армению (1,7 тысячи) и Финляндию (1,4 тысячи).

Самыми непопулярными государствами для постоянного жительства у соотечественников стали Латвия (0,1 тысячи), Великобритания (0,3 тысячи), Молдавия (0,4 тысячи), Испания (0,5 тысячи), Швейцария (0,5 тысячи) и Грузия (0,5 тысячи).

Германия находится в центре Европы и может представлять собой миграционный «хаб» для последующего переселения в другие страны, предположил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Также в стране действуют «понятные» для россиян законы.

Кроме того, в Германии проживают несколько миллионов наших соотечественников, которые помогают освоить страну.

Это родственники, знакомые, не считая трудовых виз, учёбу. Имеются в виду те люди, которые уже переселились в Германию. Проще искать через знакомых места трудоустройства, места проживания. Если пять-семь миллионов россиян в Германии так или иначе уже являются гражданами Германии, они знакомы со всеми текущими обстоятельствами, культурой, социально-экономическими моментами, то они всегда могут что-то посоветовать, помочь, — пояснил Крупнов.

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